airBaltic возобновляет прямые рейсы из Таллинна в Лондон

“Безопасность и здоровье пассажиров остаются нашими приоритетами. Мы ввели строгие меры безопасности, а также следуем рекомендациям ответственных органов на наших полетах. Всем пассажирам airBaltic во время полетов бесплатно обеспечивается основной защитный комплект, в который входят маска для лица и дезинфицирующие салфетки”, — отмечает исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

airBaltic тесно сотрудничает с ответственными органами, следя за ситуацией, а также проявляет гибкость, чтобы в случае необходимости приспособить расписание полетов. Пассажирам перед полетом следует проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах. Условия быстро меняются и отличаются в каждой стране, поэтому всегда следует убедиться в том, что вы ознакомились с новейшей информацией.