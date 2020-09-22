Airbus объявил о планах построить к 2035 году водородный самолет с нулевым уровнем вредных выбросов
Airbus представил три концепта лайнера.
Airbus представил три концепта лайнера.
Концерн Airbus представил три концепции первого в мире коммерческого самолета с нулевым уровнем вредных выбросов ZEROe. В качестве источника энергии в нем предлагается использовать водород, который в компании считают перспективным видом чистого авиационного топлива. В Airbus рассчитывают, что самолет совершит первый полет в 2035 году, если водородные технологии будут развиваться теми же темпами, что и сейчас, пишет Meduza.
Концепты оснащены модифицированными газотурбинными двигателями. Первый из них — с двумя турбовентиляторными двигателями — внешне похож на классический пассажирский лайнер. Он рассчитан на 120-200 пассажиров, а его дальность полета превышает 3700 километров.
Второй концепт получил два турбовинтовых двигателя, которые приводят в действие винты с шестью лопастями. Самолет вмещает до 100 пассажиров и способен пролететь 1850 километров.
Третий концепт — самолет со смешанным крылом, где крыло сливается с корпусом лайнера. Как и концепт самолета с турбовентиляторным двигателем, он вмещает до 200 пассажиров и способен пролететь 3700 километров. Просторный фюзеляж, отметили в Airbus, открывает многочисленные возможности для хранения и распределения водорода, а также для компоновки салона.
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