Аквапарк в Юрмале возобновит работу в конце недели

По ее словам, поток посетителей Līvu akvaparks складывается из местных жителей и иностранцев в пропорции 58% на 42%.

По словам Ласмане, прогнозы связаны с психологическим аспектом угрозы COVID-19 — как быстро люди оправятся от страха и восстановится поток туристов. Сейчас все указывает на то, что процесс будет очень долгим.

Līvu akvaparks не работал во время чрезвычайного положения 92 дня. Работники находились в простое, затраты на содержание аквапарка уменьшились с 60 000 до 40 000 евро в месяц. Убытки за пять месяцев составили более 300 000 евро.

По словам Ласмане, о полном восстановлении деятельности можно будет говорить не ранее середины 2023 года. Ошибочно думать, что после отмены ограничений на скопление людей возобновится бизнес — критический минимум посетителей водного парка составляет 500 человек в день.