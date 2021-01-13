Амстердам признан лучшим городом для счастливой жизни
Компания Lenstore провела исследование с целью узнать, в каком из крупных городов мира больше возможностей для счастливой жизни, пишет портал Тонкости Туризма.
Компания Lenstore провела исследование с целью узнать, в каком из крупных городов мира больше возможностей для счастливой жизни, пишет портал Тонкости Туризма.
Эксперты изучили 44 города, проанализировав их по 10 критериям: количество солнечных дней в году, стоимость бутылки воды, процент людей с ожирением по стране, продолжительность жизни, уровень загрязнения, количество рабочих часов в год, уровень счастья по стране, выбор мероприятий на свежем воздухе, число ресторанов, предлагающих еду навынос, и средняя цена месячного абонемента в спортзал.
Лидером рейтинга оказался Амстердам. Исследователи назвали его лучшим городом для счастливой и здоровой жизни. В рейтинг также вошли Сидней, Вена, Стокгольм, Копенгаген, Хельсинки, Фукуока, Берлин, Барселона и Ванкувер.
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