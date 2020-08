Анонимное интервью: работник круизного лайнера о секретах и тайнах работы на борту

МОРЯКИ — ЛЮДИ СУЕВЕРНЫЕ, И ЭТО НЕ ПРОСТО ТАК

Есть у круизных компаний интересная традиция — крещение корабля. Традиция эта родилась еще в Древнем Египте. Позже, во времена Средневековья, корабль крестил священнослужитель. А в XIX веке его заменила женщина — крестная мать судна.

Крестными матерями белоснежных лайнеров становятся в основном знаменитости и члены королевских семей. Так, Елизавета II является крестной корабля Britannia. Оскароносная актриса Вупи Голдберг крестила Serenade of the Seas, на котором мне удалось поработать. Легенда кино Софи Лорен стала крестной матерью сразу для нескольких кораблей итальянской компании MSC. А княгиня Монако Шарлен крестила самый роскошный в мире лайнер Seven Seas Explorer.

Перед спуском судна на воду крестная мать нарекает лайнер именем и разбивает о его борт бутылку шампанского. Моряки — люди суеверные, и, когда бутылка не разбивается, они знают: быть беде. Именно это произошло одним теплым июльским днем, когда модель Ева Герцигова не смогла разбить о борт бутылку шампанского. Спустя несколько лет тот лайнер затонул у итальянских берегов. Звали его “Коста Конкордия”.