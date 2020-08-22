Анонимное интервью: работник круизного лайнера о секретах и тайнах работы на борту

БЛЕСК И ИЗЯЩЕСТВО КРУИЗНЫХ ЛАЙНЕРОВ

Внутри круизный корабль представляет собой целый город с ресторанами, спа-центром, бассейнами на открытых палубах, казино, магазинами и барами. Для любителей тихого отдыха на лайнерах есть библиотеки и уединенные места с шезлонгами на открытых палубах.

На крупных кораблях встречаются водные горки, симулятор серфинга и прыжков с парашютом, стены для скалолазания, каток для фигурного катания и даже гольф-поля.

Kruiisilaev Norwegian Breakaway Foto: Tiit Blaat

Также на лайнерах есть променад с магазинами, пестрящими яркими платьями и сумками, барами с приглушенным светом и уютными кондитерскими. На продвинутых есть даже парки — настоящие оазисы посреди моря с десятками растений со всего мира — от высоких лавров и фикусов до кустов белоснежных калл и зеленых папоротников.

ТЕМНАЯ СТОРОНА КОРАБЛЯ

За тяжелыми дверями с надписью Crew Only — зона экипажа. Если вы сюда попадете, то увидите длинный серый коридор, который тянется от носа до самой кормы корабля. Под ногами у пассажиров ежедневно пролегает путь сотен работников. Двери здесь тяжеленные, металлические, их задача — не пропустить воду в соседние отсеки в случае затопления судна.