Анонимное интервью: работник круизного лайнера о секретах и тайнах работы на борту

Какие истории скрывают круизные лайнеры, что находится в секретных зонах корабля, какие вещи взять в круиз, а какие — не стоит. Об этом и многом другом — в откровенном интервью работника круизного корабля “Моей Планете”.
БЛЕСК И ИЗЯЩЕСТВО КРУИЗНЫХ ЛАЙНЕРОВ
Внутри круизный корабль представляет собой целый город с ресторанами, спа-центром, бассейнами на открытых палубах, казино, магазинами и барами. Для любителей тихого отдыха на лайнерах есть библиотеки и уединенные места с шезлонгами на открытых палубах.
На крупных кораблях встречаются водные горки, симулятор серфинга и прыжков с парашютом, стены для скалолазания, каток для фигурного катания и даже гольф-поля.
Также на лайнерах есть променад с магазинами, пестрящими яркими платьями и сумками, барами с приглушенным светом и уютными кондитерскими. На продвинутых есть даже парки — настоящие оазисы посреди моря с десятками растений со всего мира — от высоких лавров и фикусов до кустов белоснежных калл и зеленых папоротников.
ТЕМНАЯ СТОРОНА КОРАБЛЯ
За тяжелыми дверями с надписью Crew Only — зона экипажа. Если вы сюда попадете, то увидите длинный серый коридор, который тянется от носа до самой кормы корабля. Под ногами у пассажиров ежедневно пролегает путь сотен работников. Двери здесь тяжеленные, металлические, их задача — не пропустить воду в соседние отсеки в случае затопления судна.
Вообще-то сюда нельзя. Но в конце круиза для желающих организуют экскурсии по некоторым “серым зонам” корабля. Вам, например, покажут шумную душную прачечную, где филиппинские работники без перерыва сортируют полотенца и постельное белье пассажиров. Но не проведут в другую — для экипажа, где на тысячу работников стоит всего пять стиральных машин.
Гостей пускают на главную кухню корабля, где повара готовят сотни блюд и составляют меню на следующий круиз. Им показывают склады, на которые в день посадки загружаются тонны еды и десятки ящиков с напитками. Но пассажиры не видят шумную столовую экипажа, разделенную на три зоны, и меню работников, не отличающееся многообразием.
ВСЕ РАВНЫ, НО ЕСТЬ РАВНЕЕ
В лабиринтах безликих серых коридоров ниже уровня моря спрятаны каюты экипажа, офисы персонала и охраны. В эти зоны вы не попадете никогда.
Каюты у экипажа разные. Офицеры — те, кто задействован в управлении корабля, — и главы всех департаментов живут в одноместных больших каютах. Они могут посещать зоны для гостей, пользоваться сервисами уборки и доставки еды.
Я, работая в казино, относилась ко второй группе — stuff. Мы жили в двухместных каютах, расположенных ниже уровня моря. В них была двухъярусная кровать, стол со стулом, полка, холодильник, телефон и телевизор. Помимо работников казино, к этой группе относятся администраторы, экскурсоводы, фотографы, продавцы, работники спа.
Последняя группа — crew. Они проживают в каютах самого низкого класса по два человека. Если офицерам и stuff разрешено появляться в зоне гостей во внерабочее время, то группе crew в этом отказано. К ним относятся официанты, бармены, горничные, уборщики, смотрители бассейнов.
ВЕСЬ МИР НА ЛАДОНИ
Работники круизной индустрии не знают чисел и дней недели. Мы меряем дни портами. Не понедельник — 20 августа, а второй день круиза — Курасао.
Мои три года работы на кораблях — это пять континентов, 50 стран и 100 городов. Я ела мороженое со вкусом соленой карамели у фонтана в Риме и кормила страусов на ферме карибской Арубы. Фотографировалась на колесе обозрения в Сингапуре и гуляла по узким улочкам испанской Ибицы. Восхищалась парком Гуэль в Барселоне и слушала классический концерт в пещере английского Гибралтара. Праздновала Рождество в жаркий полдень в колумбийской Картахене и пробовала суп из бананов на карибском острове Курасао.
А еще это восьмимесячные контракты без выходных, бессонные ночи, десятки тренингов, штормовые предупреждения, крошечные каюты без окон и жизнь вдали от семьи.
МОРЯКИ — ЛЮДИ СУЕВЕРНЫЕ, И ЭТО НЕ ПРОСТО ТАК
Есть у круизных компаний интересная традиция — крещение корабля. Традиция эта родилась еще в Древнем Египте. Позже, во времена Средневековья, корабль крестил священнослужитель. А в XIX веке его заменила женщина — крестная мать судна.
Крестными матерями белоснежных лайнеров становятся в основном знаменитости и члены королевских семей. Так, Елизавета II является крестной корабля Britannia. Оскароносная актриса Вупи Голдберг крестила Serenade of the Seas, на котором мне удалось поработать. Легенда кино Софи Лорен стала крестной матерью сразу для нескольких кораблей итальянской компании MSC. А княгиня Монако Шарлен крестила самый роскошный в мире лайнер Seven Seas Explorer.
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Во времена Средневековья корабль крестил священнослужитель. А в XIX веке его заменила женщина — крестная мать судна.
Перед спуском судна на воду крестная мать нарекает лайнер именем и разбивает о его борт бутылку шампанского. Моряки — люди суеверные, и, когда бутылка не разбивается, они знают: быть беде. Именно это произошло одним теплым июльским днем, когда модель Ева Герцигова не смогла разбить о борт бутылку шампанского. Спустя несколько лет тот лайнер затонул у итальянских берегов. Звали его “Коста Конкордия”.
“КАК Я УЗНАЮ СВОЮ ФОТОГРАФИЮ?”
Случаются на корабле и смешные случаи. Друг-фотограф как-то рассказал мне о пассажире, который долго смотрел на развешенные в галерее фотографии с круиза, а потом подошел и спросил: “Как я узнаю свою фотографию?” А моя подруга горничная, встретившись с гостем у лифта, услышала вопрос: “Какой лифт мне нужен, чтобы добраться до кормы корабля?”
Помню случай, когда на выходе в порт солнечного итальянского Салерно охранник остановил женщину, которая прятала в своем бюстгальтере гамбургеры
Про лифт есть еще одна забавная история. Рано утром горничные кладут в него коврик с надписью дня недели. Одна гостья была уверена, что на коврике написано название лифта, и очень удивлялась, видя новое название каждый день.
Пассажиры часто забывают номер своей каюты, но бывают и те, кто помнит номер, но не может найти ее на корабле. Иногда гости теряют багаж, а иногда приходят на стойку администрации в поисках своих жен и детей. А однажды гость выставил чемодан за дверь каюты в последний день, чтобы работники забрали его в терминал, но забыл упаковать в него свои вещи. Работники увезли пустой чемодан, а пассажир покидал корабль, обвешанный десятком пакетов.
КАК ПРОНЕСТИ НА БОРТ АЛКОГОЛЬ
В посадочном билете написано, что проносить алкоголь на судно запрещено. Но пассажиры, зная высокие цены на напитки на борту, идут на любые ухищрения.
Первый случай я наблюдала в порту острова Аруба, когда пара с ребенком в коляске пыталась пронести на борт алкоголь в детских бутылочках. Второй случай мне рассказывала подруга с Филиппин, которая много лет работала на корабле охранником. Американский гость приехал в круиз с большим количеством алкоголя. При досмотре чемоданов на сканере охрана попросила его отдать бутылки. Но гость отдал сотруднику только одну. Когда он вновь прошел через сканер, охранник повторил свою просьбу, но мужчина снова достал одну бутылку. Так продолжалось восемь раз, пока у гостя не закончились все его запасы.
Пока одни пассажиры пытаются пронести на борт запрещенные вещи, другие действуют в точности наоборот. За пределы лайнера запрещается выносить еду. И я помню случай, когда на выходе в порт солнечного итальянского Салерно охранник остановил женщину, которая прятала в своем бюстгальтере гамбургеры из открытого буфета.
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОБИРАЕТСЯ В КРУИЗ
* На лайнер стоит взять вечерний наряд, а лучше два. В каждом круизе есть официальная ночь. И во многие места, в том числе и в ресторан, пускают только в официальной одежде: вечернем платье для женщин и костюме для мужчин. А вот электроприборы и алкоголь брать на борт не стоит. Охранники заберут их и вернут только в предпоследний день круиза.
* Кстати, про алкоголь. Если вы планируете пить, лучше приобрести у барменов алкогольный пакет за фиксированную плату и не беспокоиться об оплате за каждый коктейль (к слову, цена на самый простой начинается от 7$).
* В первый день на корабле можно потеряться, но найти свою каюту легко с помощью больших интерактивных экранов, расположенных по всему лайнеру. А если семья большая, на корабль можно взять рацию.
* В первый день на спа, магазины и другие развлечения действуют большие скидки, потому что очарованные кораблем гости редко заглядывают туда в день посадки.
* Боитесь что-то пропустить? Каждое утро заботливая горничная будет приносить вам в каюту “круизный компас” — список всех развлечений на борту. Но его также стоит брать с собой в порт. В нем есть интересная информация о городе прибытия и самое важное — номера портовых агентов, с которыми можно связаться в случае опоздания на корабль.
* В круизе будут порты, в которые экскурсионное бюро лайнера предложит экскурсию. Но они на корабле очень дорогие. Их стоит брать только для поездок в города, далекие от портов, например во Флоренцию. Другие портовые города можно исследовать самостоятельно — найти информацию в интернете, “круизном компасе” или спросить работников об интересных местах.
* Не забудьте просчитать свои расходы. Они не ограничиваются стоимостью круиза. За каждый день на корабле списывается сумма сервисного сбора или чаевых. Интернет, алкоголь, спа, некоторые развлечения на борту тоже платные.
* Кстати, об интернете. Часто компании предлагают более дешевые пакеты только для социальных сетей. Об интернете в портах можно спросить работников — они знают все лучшие кафе с бесплатным Wi-Fi.
* Понравился ваш официант или горничная? В конце круиза у вас появится возможность порадовать работника — упомянуть его имя в письме с отзывом, которое принесут в каюту в предпоследний день круиза.
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