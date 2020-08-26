Ансипа достали запреты на полеты: цены на билеты взлетели до небес, правительство устроило нам ад

“Эксперты говорят, что ни при каких обстоятельствах нельзя запрещать прямые рейсы и останавливать экономику. Никто, кроме правительства Эстонии и Таави Ааса, не думает, что запрет на полеты каким-то образом отвечал бы интересам общественного здравоохранения! — заявил Андрус Ансип.

По его мнению, такой запрет только затрудняет въезд и выезд из страны, но для восстановления экономики очень важен принцип свободного перемещения и доступности. “Если правительство отправит нас в ад, как мы сможем выйти из кризиса?”

Он также приводит в пример цены на авиабилеты на немногих еще доступных маршрутах. Например, Ансип летал рейсом авиакомпании Lufthansa из Таллинна в Брюссель с пересадкой во Франкфурте, а обратный билет уже купил у Finnair с пересадкой в Хельсинки. В общей сложности он заплатил 1100 евро за билеты эконом-класса в оба конца. Европейский парламент возместит расходы эстонского депутата, но это хороший пример ситуации, когда практически отсутствует конкуренция и цены взлетают до небес.