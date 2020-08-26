26.08.2020, 10:03

Ансипа достали запреты на полеты: цены на билеты взлетели до небес, правительство устроило нам ад

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Ансипа достали запреты на полеты: цены на билеты взлетели до небес, правительство устроило нам ад
Foto: Kiur Kaasik

По словам депутата Европейского парламента Андруса Ансипа, введенный правительством запрет на полеты в страны, где насчитывается более 25 заразившихся на 100 000 человек, никому не полезен и крайне вреден для местной экономики, пишет Ärileht.

“Эксперты говорят, что ни при каких обстоятельствах нельзя запрещать прямые рейсы и останавливать экономику. Никто, кроме правительства Эстонии и Таави Ааса, не думает, что запрет на полеты каким-то образом отвечал бы интересам общественного здравоохранения! — заявил Андрус Ансип.

По его мнению, такой запрет только затрудняет въезд и выезд из страны, но для восстановления экономики очень важен принцип свободного перемещения и доступности. “Если правительство отправит нас в ад, как мы сможем выйти из кризиса?”

Он также приводит в пример цены на авиабилеты на немногих еще доступных маршрутах. Например, Ансип летал рейсом авиакомпании Lufthansa из Таллинна в Брюссель с пересадкой во Франкфурте, а обратный билет уже купил у Finnair с пересадкой в Хельсинки. В общей сложности он заплатил 1100 евро за билеты эконом-класса в оба конца. Европейский парламент возместит расходы эстонского депутата, но это хороший пример ситуации, когда практически отсутствует конкуренция и цены взлетают до небес.

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Что же делать? “Как и во многих других странах, мы тоже должны найти индивидуальный подход к каждому пассажиру, призывать к ответственности, узнавать у них необходимую информацию. Европейские правила запрещают собирать данные для так называемых “любых целей”, но это вполне приемлемо в интересах национального здравоохранения. Те страны, которые занимались мониторингом контактов физических лиц, добились большего успеха в борьбе с вирусом, чем страны, применяющие строгие ограничения ”, — сказал Ансип.

Вчера эту же тему обсуждала Яна Тоом, депутат Европарламента от Центристской партии. Она признала абсурдной ситуацию, когда из-за запрета на полеты из Таллинна в Брюссель нет ни одного прямого рейса, хотя в столице Бельгии работают сотни еврочиновников.

Яна Тоом рассказала, как она в начале неделе должна была лететь рейсом airBaltic из Риги в Брюссель. Но в пятницу вечером, в 19:00, она получила сообщение, что ее рейс отменен. Авиакомпания советовала обратиться в службу поддержки клиентов, которая, как оказалось, работает до 18:00.

"Теперь я купила билет на среду через Хельсинки, но в действительности airBaltic ведет себя нечестно (в Латвии действует такой же запрет на авиасообщение, как и в Эстонии). Я со своей зарплатой могу поменять билеты и ждать возврата денег три месяца, но людям с семьями они безумно нужны", — говорит Тоом.

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