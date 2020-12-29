Античный фастфуд. В Помпеях откроют древний ресторан быстрого питания

Среди других сохранившихся фресок можно увидеть нимфу на коне в подводном царстве и собаку на поводке. Там же видна рука древнего любителя граффити, оставившего скабрезную надпись.
На месте раскопок были обнаружены глиняные горшки, в которых хранили или готовили еду, а также кости коз, кур, поросят, рыб и раковины улиток.
На дне винного кувшина оказалась толченая фасоль, которую в те времена добавляли в вино, чтобы осветлить его и придать приятный вкус.
По словам Осанны, обнаруженные остатки пищи скорее свидетельствуют о том, чем питались простые люди, поскольку элита, вероятно, брезговала такими заведениями.
Историки полагают, что в городе было до 150 термополий, которые обслуживали преимущественно тех жителей, у которых дома просто не было кухни и которым требовалось что-то быстро перекусить на ходу. В таких забегаловках вам могли предложить хлеб грубого помола с соленой рыбой, запечённый сыр, чечевицу и пряное вино.
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