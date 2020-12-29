Античный фастфуд. В Помпеях откроют древний ресторан быстрого питания

Современным посетителям лишь дадут возможность полюбоваться на интерьер древней закусочной, который, как казалось, был навсегда погребен под многометровым слоем пепла и вулканических пород после извержения Везувия в 79 году н.э.

Этот термополий был обнаружен еще в 2019 году в ходе археологических раскопок на месте древнего города, которые ведутся уже много десятилетий.

По словам директора Археологического парка Помпеи Массимо Осанны, в городе были десятки таких забегаловок, что свидетельствует о распространенной практике продавать еду на вынос в Римской империи. Однако так хорошо сохранившихся ресторанов в Помпеях раньше не находили. Археологи обнаружили практически нетронутый прилавок с отверстиями для сосудов, в которых хранилась горячая пища.

Прилавок украшен цветными фресками с изображениями уток-крякв и петуха, которые, по словам антрополога Валерии Аморетти, скорее всего служили для привлечения внимания посетителей и, видимо, намекали на ассортимент блюд.