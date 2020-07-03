Аргентинец во время пандемии переплыл Атлантический океан ради встречи с 90-летним отцом

Были во время плавания и пугающие неприятные моменты. Например, порт в Кабо-Верде не разрешил Хуану пришвартоваться. Мужчина же надеялся сделать там остановку, чтобы дозаправиться и пополнить запасы еды. Курс пришлось корректировать. Однажды он очень сильно запаниковал, увидев огни корабля, шедшего позади него. Хуан подумал, что судно следует за ним и у него могут возникнуть неприятности. Однако все обошлось.

“Я не боялся, но было много неопределенности. Было очень странно плыть во время пандемии, когда все человечество балансирует на грани. И я много думал о том, будет ли эта поездка для меня последней”, — сказал Хуан.

Состояние, когда он остался один на один с океаном, он описал так: “Я был заперт в своей собственной свободе”.

В общей сложности Хуан находился в пути почти три месяца — 85 дней. Он останавливался в портах, чтобы купить еды и заправить лодку топливом. Также к концу поездки он попал в шторм и был вынужден остановиться на время в Бразилии. Мужчина признался, что, даже несмотря на все трудности, у него ни разу за все время не возникло желание сдаться. В дороге он предпочитал обращать внимание на красоту природы и слушать радио, а не концентрироваться на плохих мыслях.