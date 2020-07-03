03.07.2020, 10:00

Аргентинец во время пандемии переплыл Атлантический океан ради встречи с 90-летним отцом

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Аргентинец во время пандемии переплыл Атлантический океан ради встречи с 90-летним отцом
Scanpix, Vicente Robles

Хуан Мануэль преодолел Атлантический океан на парусной лодке, чтобы воссоединиться со своей семьей, пишет The New York Times.

В начале пандемии он оказался вдали от семьи — на острове Порту-Санту (Португалия), родные же были в Аргентине. Хуан очень сильно переживал за здоровье своего престарелого отца Карлоса Альберто Баллестеро. Поэтому он отправился к родным по океану на парусной лодке. Решиться на это ему помог его опыт хождения в море. В детстве он брал уроки мореплавания у отца, уже во взрослом возрасте работал на рыбацкой лодке и в морских экспедициях по изучению животных. С собой на борт он взял запас консервированного тунца, фрукты и рис. “Я не хотел отсиживаться на острове, как трус, я был готов сделать все возможное, чтобы вернуться домой”, — сказал Хуан.

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От опасного путешествия его пытались отговорить друзья. Кроме этого, власти Португалии заявили, что в случае провала или непредвиденных обстоятельств они не разрешат Хуану вернуться. Мужчину это не остановило. “Я купил билет в один конец, и пути назад не было”, — сказал Хуан. Его отец сказал СМИ, что самым трудным для него была неопределенность, когда он не знал, что происходит с его ребенком. “Но мы не сомневались, что у него все получится”, — заявил отец Хуана.

Были во время плавания и пугающие неприятные моменты. Например, порт в Кабо-Верде не разрешил Хуану пришвартоваться. Мужчина же надеялся сделать там остановку, чтобы дозаправиться и пополнить запасы еды. Курс пришлось корректировать. Однажды он очень сильно запаниковал, увидев огни корабля, шедшего позади него. Хуан подумал, что судно следует за ним и у него могут возникнуть неприятности. Однако все обошлось.

“Я не боялся, но было много неопределенности. Было очень странно плыть во время пандемии, когда все человечество балансирует на грани. И я много думал о том, будет ли эта поездка для меня последней”, — сказал Хуан.

Состояние, когда он остался один на один с океаном, он описал так: “Я был заперт в своей собственной свободе”.

В общей сложности Хуан находился в пути почти три месяца — 85 дней. Он останавливался в портах, чтобы купить еды и заправить лодку топливом. Также к концу поездки он попал в шторм и был вынужден остановиться на время в Бразилии. Мужчина признался, что, даже несмотря на все трудности, у него ни разу за все время не возникло желание сдаться. В дороге он предпочитал обращать внимание на красоту природы и слушать радио, а не концентрироваться на плохих мыслях.

В Аргентину он доплыл 17 июня. Как сознательный человек, перед встречей с родными он сдал тест на коронавирус. Вируса у него не нашли, и Хуан отправился поздравлять своего отца с 90-летним юбилеем.

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