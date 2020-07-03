Аргентинец во время пандемии переплыл Атлантический океан ради встречи с 90-летним отцом(1)
Хуан Мануэль преодолел Атлантический океан на парусной лодке, чтобы воссоединиться со своей семьей, пишет The New York Times.
Хуан Мануэль преодолел Атлантический океан на парусной лодке, чтобы воссоединиться со своей семьей, пишет The New York Times.
В начале пандемии он оказался вдали от семьи — на острове Порту-Санту (Португалия), родные же были в Аргентине. Хуан очень сильно переживал за здоровье своего престарелого отца Карлоса Альберто Баллестеро. Поэтому он отправился к родным по океану на парусной лодке. Решиться на это ему помог его опыт хождения в море. В детстве он брал уроки мореплавания у отца, уже во взрослом возрасте работал на рыбацкой лодке и в морских экспедициях по изучению животных. С собой на борт он взял запас консервированного тунца, фрукты и рис. “Я не хотел отсиживаться на острове, как трус, я был готов сделать все возможное, чтобы вернуться домой”, — сказал Хуан.
От опасного путешествия его пытались отговорить друзья. Кроме этого, власти Португалии заявили, что в случае провала или непредвиденных обстоятельств они не разрешат Хуану вернуться. Мужчину это не остановило. “Я купил билет в один конец, и пути назад не было”, — сказал Хуан. Его отец сказал СМИ, что самым трудным для него была неопределенность, когда он не знал, что происходит с его ребенком. “Но мы не сомневались, что у него все получится”, — заявил отец Хуана.
Были во время плавания и пугающие неприятные моменты. Например, порт в Кабо-Верде не разрешил Хуану пришвартоваться. Мужчина же надеялся сделать там остановку, чтобы дозаправиться и пополнить запасы еды. Курс пришлось корректировать. Однажды он очень сильно запаниковал, увидев огни корабля, шедшего позади него. Хуан подумал, что судно следует за ним и у него могут возникнуть неприятности. Однако все обошлось.
“Я не боялся, но было много неопределенности. Было очень странно плыть во время пандемии, когда все человечество балансирует на грани. И я много думал о том, будет ли эта поездка для меня последней”, — сказал Хуан.
Состояние, когда он остался один на один с океаном, он описал так: “Я был заперт в своей собственной свободе”.
В общей сложности Хуан находился в пути почти три месяца — 85 дней. Он останавливался в портах, чтобы купить еды и заправить лодку топливом. Также к концу поездки он попал в шторм и был вынужден остановиться на время в Бразилии. Мужчина признался, что, даже несмотря на все трудности, у него ни разу за все время не возникло желание сдаться. В дороге он предпочитал обращать внимание на красоту природы и слушать радио, а не концентрироваться на плохих мыслях.
В Аргентину он доплыл 17 июня. Как сознательный человек, перед встречей с родными он сдал тест на коронавирус. Вируса у него не нашли, и Хуан отправился поздравлять своего отца с 90-летним юбилеем.
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