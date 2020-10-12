12.10.2020, 10:02
Архитекторы совместно с NASA показали здания, которые могут быть построены на Луне
Архитектурная студия BIG вместе с космическим агентством NASA разработала концепцию зданий, которые могут появиться на Луне.
Архитектурная студия BIG вместе с космическим агентством NASA разработала концепцию зданий, которые могут появиться на Луне.
Это не первая попытка смоделировать базу на спутнике, но раньше для реализации использовали металлические и надувные конструкции. Архитекторы из BIG полностью пересмотрели проекты и предложили обратить внимание на местные материалы и технологии 3D-печати, сообщает портал 34travel.me.
NASA планирует вернуться на Луну в 2024 году. Тогда, возможно, и начнут подготовку к реализации проекта архитекторов “Олимп”.
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