Авиакомпании массово отменяют рейсы в Италию. Но иностранные туристы смогут вернуться домой

По национальному телевидению премьер-министр Италии заявил, что сейчас не лучшее время для путешествий, а местным жителям стоит остаться дома. Целью общенационального итальянского карантина является защита наиболее уязвимых групп населения, пожилых людей и хронически больных.

Все больше и больше авиакомпаний прерывают сообщение с Италией и отменяют ближайшие рейсы. Вчера представители British Airways и easyJet сообщили, что временно прекращают летать в аэропорты северной Италии. Авиакомпания Ryanair резко сократила количество рейсов в Италию из других стран, а также отменила внутреннее сообщение между итальянскими городами Бергамо, Мальпенса, Парма и Тревизо, которые находятся в карантинной зоне.

В конце прошлой недели эстонский туроператор Novatours объявил об отмене рейсов в Бергамо 7, 14 и 21 марта из-за повышенного риска заражения коронавирусом. По словам представителя турфирмы, все клиенты Novatours, купившие путевки или авиабилеты в Италию с вылетом на эти даты, могут поменять их на любой другой тур или билеты на самолет. Те же, кто захочет вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, должны связаться с консультантами.