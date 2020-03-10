10.03.2020, 15:59

Авиакомпании массово отменяют рейсы в Италию. Но иностранные туристы смогут вернуться домой

МИД Эстонии рекомендует отказаться от поездок в Италию
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил сегодня, что на территории всей страны вводятся ограничения на передвижение и проведение общественных, культурных и спортивных мероприятий с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

По национальному телевидению премьер-министр Италии заявил, что сейчас не лучшее время для путешествий, а местным жителям стоит остаться дома. Целью общенационального итальянского карантина является защита наиболее уязвимых групп населения, пожилых людей и хронически больных.

Все больше и больше авиакомпаний прерывают сообщение с Италией и отменяют ближайшие рейсы. Вчера представители British Airways и easyJet сообщили, что временно прекращают летать в аэропорты северной Италии. Авиакомпания Ryanair резко сократила количество рейсов в Италию из других стран, а также отменила внутреннее сообщение между итальянскими городами Бергамо, Мальпенса, Парма и Тревизо, которые находятся в карантинной зоне.

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В конце прошлой недели эстонский туроператор Novatours объявил об отмене рейсов в Бергамо 7, 14 и 21 марта из-за повышенного риска заражения коронавирусом. По словам представителя турфирмы, все клиенты Novatours, купившие путевки или авиабилеты в Италию с вылетом на эти даты, могут поменять их на любой другой тур или билеты на самолет. Те же, кто захочет вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, должны связаться с консультантами.

Несмотря на то, что ограничения по передвижению действуют по всей Италии, иностранные туристы смогут вернуться домой. Посол Эстонии в Италии Челия Кунингас-Саагпакк подтвердила, что туристы, у которых не выявлены признаки коронавируса, могут не бояться оказаться в ловушке. Однако, по ее словам, нужно быть готовым к ужесточению мер безопасности и расширению зоны карантина. Именно поэтому Челия Кунингас-Саагпакк не советует в ближайшее время отправляться на отдых в Италию.

Вирус распространяется очень быстро

Введенные ограничения действуют на всей территории Италии, где проживает около 60 миллионов человек. Запрещены все мероприятия, закрыты театры, кино, бары, рестораны, дискотеки и спортивные залы. Запрещено проводить даже похороны и свадьбы. Передвижения по стране будут разрешены только по работе, для лечения или в случае возникновения у людей серьезных обстоятельств, при которых они не могут отменить свои планы.

Учебные заведения Италии закрыты как минимум до третьего апреля.

На данный момент Италия является очагом коронавируса в Европе и второй страной в мире по количеству заразившихся после Китая. Только за вчерашний день количество смертей от опасной болезни возросло с 366 человек до 463. Число инфицированных людей также увеличилось на 24% по сравнению с выходными. Коронавирус подтвержден во всех регионах Италии.

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