Авиакомпании массово отменяют рейсы в Италию. Но иностранные туристы смогут вернуться домой

Несмотря на то, что ограничения по передвижению действуют по всей Италии, иностранные туристы смогут вернуться домой. Посол Эстонии в Италии Челия Кунингас-Саагпакк подтвердила, что туристы, у которых не выявлены признаки коронавируса, могут не бояться оказаться в ловушке. Однако, по ее словам, нужно быть готовым к ужесточению мер безопасности и расширению зоны карантина. Именно поэтому Челия Кунингас-Саагпакк не советует в ближайшее время отправляться на отдых в Италию.
Вирус распространяется очень быстро
Введенные ограничения действуют на всей территории Италии, где проживает около 60 миллионов человек. Запрещены все мероприятия, закрыты театры, кино, бары, рестораны, дискотеки и спортивные залы. Запрещено проводить даже похороны и свадьбы. Передвижения по стране будут разрешены только по работе, для лечения или в случае возникновения у людей серьезных обстоятельств, при которых они не могут отменить свои планы.
Сенсация! Найден эффективный способ лечения коронавируса
Потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться
Блогер Диденко устроила скандал и сорвала съемки шоу Собчак