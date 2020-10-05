Авиакомпании начали открывать ранее закрытые линии из Таллиннского аэропорта
На фоне вступившего в силу 1 октября решения правительства, по которому разрешено организовывать регулярное воздушное авиасообщение со странами, где 14-дневный показатель заболеваемости коронавирусом не более чем в два раза выше среднего по ЕС, авиафирмы вновь стали открывать ранее закрытые линии из Таллиннского аэропорта, пишет rus.err.ee.
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