05.10.2020, 07:00

Авиакомпании начали открывать ранее закрытые линии из Таллиннского аэропорта


EST
Авиакомпании начали открывать ранее закрытые линии из Таллиннского аэропорта
Foto: Jaanus Lensment

На фоне вступившего в силу 1 октября решения правительства, по которому разрешено организовывать регулярное воздушное авиасообщение со странами, где 14-дневный показатель заболеваемости коронавирусом не более чем в два раза выше среднего по ЕС, авиафирмы вновь стали открывать ранее закрытые линии из Таллиннского аэропорта, пишет rus.err.ee.

С прошедшее воскресенье авиакомпания Ryanair возобновила работу линии Таллинн - Эдинбург, а с этой недели эта же фирма вновь будет обслуживать маршрут Таллинн-Милан.

Если по состоянию на начало прошлой недели из Таллинна можно было улететь только по 7 направлениям, то к концу наступившей недели этот показатель может удвоиться.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, будут открыты линии в Амстердам, Стокгольм, Брюссель, Берлин, Осло, Вильнюс и Вену.

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