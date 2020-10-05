Авиакомпании начали открывать ранее закрытые линии из Таллиннского аэропорта

С прошедшее воскресенье авиакомпания Ryanair возобновила работу линии Таллинн - Эдинбург, а с этой недели эта же фирма вновь будет обслуживать маршрут Таллинн-Милан.

Если по состоянию на начало прошлой недели из Таллинна можно было улететь только по 7 направлениям, то к концу наступившей недели этот показатель может удвоиться.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, будут открыты линии в Амстердам, Стокгольм, Брюссель, Берлин, Осло, Вильнюс и Вену.