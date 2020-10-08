Авиакомпании начали тестировать коронавирусный сертификат пассажира

Правила игры в отрасли международных перевозок в пандемию могут измениться: авиакомпании начинают тестировать систему цифровых удостоверений здоровья пассажиров. Они должны гарантировать отрицательный анализ пассажира на коронавирус, передает The Bell.
Как пишет Financial Times, массовые испытания цифрового пропуска, удостоверяющего, что пассажиры авиакомпаний не заражены коронавирусом, начинаются на этой неделе. Это должно помочь восстановить международное авиасообщение после почти девяти месяцев ограничений. Daily Mail сообщает, что первый пробный пропуск выдан в лондонском аэропорту Хитроу.
Пока что в эксперименте только две авиакомпании — американская United Airlines и гонконгская Cathay Pacific. Нововведение ограничено рейсами, которые летят из Лондона в Нью-Йорк, Гонконг и Сингапур.
Поддерживаемый Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) проект CommonPass направлен на создание первого всемирно признанного доказательства отрицательного результата теста на коронавирус — это некий цифровой сертификат, который будет загружаться на мобильный телефон. Сама компания CommonPass не будет проводить тесты на COVID-19. Она лишь разработает единый стандарт документа, который будет доказывать, что пассажир не болен COVID-19, а в перспективе — что он вакцинирован.
Создатели говорят, что цифровое удостоверение исключит подделку тестирования и не позволит использовать старые, недействительные результат. “В настоящее время путешественники представляют результаты своих тестов на листах бумаги или фотографиях бумаги — без стандартного формата, часто на языке, даже незнакомом тем, кто их проверяет”, — пояснил FT Пол Мейер, исполнительный директор Commons Project. Цифровой пропуск на этапе тестирования будет контролироваться правительственными агентствами, включая погранслужбу США и американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Авиационная отрасль надеется, что подобные цифровые пропуска у пассажиров помогут возобновить международные поездки, поскольку многие правительства (например, Великобритании) настаивают на радикальных мерах, таких как обязательная самоизоляция для прибывающих из-за рубежа пассажиров.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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