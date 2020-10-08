Авиакомпании начали тестировать коронавирусный сертификат пассажира

Как пишет Financial Times, массовые испытания цифрового пропуска, удостоверяющего, что пассажиры авиакомпаний не заражены коронавирусом, начинаются на этой неделе. Это должно помочь восстановить международное авиасообщение после почти девяти месяцев ограничений. Daily Mail сообщает, что первый пробный пропуск выдан в лондонском аэропорту Хитроу.

Пока что в эксперименте только две авиакомпании — американская United Airlines и гонконгская Cathay Pacific. Нововведение ограничено рейсами, которые летят из Лондона в Нью-Йорк, Гонконг и Сингапур.

Поддерживаемый Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) проект CommonPass направлен на создание первого всемирно признанного доказательства отрицательного результата теста на коронавирус — это некий цифровой сертификат, который будет загружаться на мобильный телефон. Сама компания CommonPass не будет проводить тесты на COVID-19. Она лишь разработает единый стандарт документа, который будет доказывать, что пассажир не болен COVID-19, а в перспективе — что он вакцинирован.