Авиакомпании начали тестировать коронавирусный сертификат пассажира

Создатели говорят, что цифровое удостоверение исключит подделку тестирования и не позволит использовать старые, недействительные результат. “В настоящее время путешественники представляют результаты своих тестов на листах бумаги или фотографиях бумаги — без стандартного формата, часто на языке, даже незнакомом тем, кто их проверяет”, — пояснил FT Пол Мейер, исполнительный директор Commons Project. Цифровой пропуск на этапе тестирования будет контролироваться правительственными агентствами, включая погранслужбу США и американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Авиационная отрасль надеется, что подобные цифровые пропуска у пассажиров помогут возобновить международные поездки, поскольку многие правительства (например, Великобритании) настаивают на радикальных мерах, таких как обязательная самоизоляция для прибывающих из-за рубежа пассажиров.
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