Авиакомпании оценили риск заразиться коронавирусом в самолете

“Я прошла через 9/11, финансовый кризис (2008 года), через реструктуризацию, через слияние компании с US Airways и остановку производства Boeing 737 MAX. И я могу сказать с уверенностью, что этот кризис (кризис 2020 года на фоне пандемии COVID-19) худший”, — сказала Майя Лейбман, исполнительный вице-президент и директор по информационным технологиям American Airlines.

По прогнозу гендиректора United Air Holdings Скотта Кирби, ситуация с полетами и стабильностью штата в авиакомпаниях вряд ли значительно улучшится, “пока не будет широко распространена вакцина от коронавируса”. С этим не согласна президент авиакомпании JetBlue Airways Джоанна Герати: она напомнила про проводимое Гарвардом исследование (его спонсируют представители авиационной промышленности), которое показывает, что благодаря фильтрам для воздуха HEPA вероятность заразиться в самолете коронавирусом сводится к 1%.