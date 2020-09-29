Авиакомпании оценили риск заразиться коронавирусом в самолете

Вероятность заразиться Covid-19 в самолете составляет меньше 1%, но окончательно люди перестанут бояться летать только через 5 лет, считают руководители крупнейших американских авиакомпаний. На рынке считают, что после пандемии авиация может войти даже в лучшую форму. Bloomberg рассказал, к каким выводам пришли менеджеры о будущем сектора по итогам полугода пандемии. Об этом пишет The Bell.
“Я прошла через 9/11, финансовый кризис (2008 года), через реструктуризацию, через слияние компании с US Airways и остановку производства Boeing 737 MAX. И я могу сказать с уверенностью, что этот кризис (кризис 2020 года на фоне пандемии COVID-19) худший”, — сказала Майя Лейбман, исполнительный вице-президент и директор по информационным технологиям American Airlines.
По прогнозу гендиректора United Air Holdings Скотта Кирби, ситуация с полетами и стабильностью штата в авиакомпаниях вряд ли значительно улучшится, “пока не будет широко распространена вакцина от коронавируса”. С этим не согласна президент авиакомпании JetBlue Airways Джоанна Герати: она напомнила про проводимое Гарвардом исследование (его спонсируют представители авиационной промышленности), которое показывает, что благодаря фильтрам для воздуха HEPA вероятность заразиться в самолете коронавирусом сводится к 1%.
Международная ассоциация воздушного транспорта заявляет, что для того, чтобы убедить путешественников в том, что летать безопасно, может понадобиться пять лет. Однако как бы долго процесс восстановления гражданских авиаперевозок ни длился, ясно одно — за это время авиация станет только лучше.
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