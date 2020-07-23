Авиакомпании просят ЕС и США ввести единые программы тестирования на COVID-19 для полного восстановления авиасообщения

Такие меры помогли бы восстановить авиасообщение между континентами, говорится в письме на имя вице-президента США Майка Пенса и комиссара ЕС по внутренним делам Илвы Йоханссон.

"Мы осознаем, что тестирование влечет за собой ряд сложностей", — отмечается в письме, подписанном главами таких авиакомпаний, как Deutsche Lufthansa, American Airlines, United Airlines, а также International Airlines Group.

Как заявил представитель Lufthansa, на примере аэропорта во Франкфурте-на-Майне видно, как может функционировать подобная проверка. Тестирование по методике полимеразной цепной реакции (PCR) здесь проводится в качестве эксперимента уже около месяца. На территории аэропорта расположена лаборатория, процесс взятия теста длится три-четыре минуты. Стоимость простого теста составляет 59 евро, его результаты готовы через 6-8 часов. За экспресс-анализ придется заплатить 139 евро, но он будет готов через три часа. Результаты направляются прошедшему тест пассажиру через мобильное приложение.