Авиакомпании собираются отказаться от приветствия “леди и джентльмены”. Его заменят на гендерно-нейтральную формулировку

Уважаемый @easyjet, вы что, участвуете в каком-то конкурсе, где нужно показать, как вы поддерживаете гендерную бинарную систему? “Дамы и господа, мальчики и девочки”. Духи снова строго разделяются на “мужские и женские“”, — написал Фугард в своем Twitter.
Представители авиакомпании пообещали разобраться в ситуации. Так экипаж получил инструкции отказаться от формулировки “леди и джентльмены”.
Но эту идею поддержали не все пассажиры. В Twitter начали появляться негативные сообщения.
“Дорогой easyJet, ЛЕДИ и ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. Не заменяйте эту формулировку на “приветствуем всех”. Если вы это сделаете, 5 членов моей семьи больше никогда не будут летать с вами”, — твитнул один из клиентов.
В феврале некоторые авиакомпании предоставили возможность не выбирать мужской или женский пол при бронировании билетов. В графе появился еще один пункт “не определен” или “не указан” для пассажиров, которые не признают себя ни мужчинами, ни женщинами.
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