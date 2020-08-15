Авиакомпании стали вновь отменять прямые рейсы из Таллинна. Как вернуться тем, кто застрял в Париже, Копенгагене или на Кипре?

МИД Эстонии настоятельно рекомендует отказаться от путешествий в ближайшее время, за исключением тех европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее случаев заражения людей и где нет ограничений на свободу передвижения. Из-за увеличения случаев заражения в некоторых европейских странах авиакомпании вынуждены вновь отменять назначенные рейсы.

Так, авиакомпания Ryanair отменила до 23 августа полеты из Таллинна на Кипр и обратно, включая рейс, назначенный на это воскресенье.

Авиакомпания airBaltic тоже внесла коррективы в свой график полетов из Таллинна. До 24 августа отменены прямые рейсы по маршрутам Таллинн-Париж и Таллинн-Копенгаген (на данный момент в расписании авиакомпании в период до 23 августа стоят лишь варианты перелетов с пересадками). При этом воскресный рейс в Таллинн из Копенгагена также отменен. Учитывая, что последнее время главная воздушная гавань Дании стала очень важным авиационным центром, наверняка многие жители Эстонии столкнулись с проблемой, как же теперь вернуться домой.