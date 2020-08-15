15.08.2020, 18:02

Авиакомпании стали вновь отменять прямые рейсы из Таллинна. Как вернуться тем, кто застрял в Париже, Копенгагене или на Кипре?

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Авиакомпании стали вновь отменять прямые рейсы из Таллинна. Как вернуться тем, кто застрял в Париже, Копенгагене или на Кипре?
Foto: Andres Putting

Как вчера стало известно, с понедельника, 17 августа, Эстония требует соблюдать самоизоляцию всем туристам, вернувшимся из 23 стран Европы. В течение нескольких часов после этого правительственного сообщения, несколько авиакомпаний отменили назначенные на ближайшее время рейсы из Таллинна, пишет Ärileht.

МИД Эстонии настоятельно рекомендует отказаться от путешествий в ближайшее время, за исключением тех европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее случаев заражения людей и где нет ограничений на свободу передвижения. Из-за увеличения случаев заражения в некоторых европейских странах авиакомпании вынуждены вновь отменять назначенные рейсы.

Так, авиакомпания Ryanair отменила до 23 августа полеты из Таллинна на Кипр и обратно, включая рейс, назначенный на это воскресенье.

Авиакомпания airBaltic тоже внесла коррективы в свой график полетов из Таллинна. До 24 августа отменены прямые рейсы по маршрутам Таллинн-Париж и Таллинн-Копенгаген (на данный момент в расписании авиакомпании в период до 23 августа стоят лишь варианты перелетов с пересадками). При этом воскресный рейс в Таллинн из Копенгагена также отменен. Учитывая, что последнее время главная воздушная гавань Дании стала очень важным авиационным центром, наверняка многие жители Эстонии столкнулись с проблемой, как же теперь вернуться домой.

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Тайво Линнамяги, глава отдела авиации и морского транспорта Министерства экономики и коммуникаций, пояснил, что если раньше, получая по пятницам распоряжение МИД Эстонии, авиакомпании отменяли рейсы начиная с понедельника, то сейчас этот процесс ускорился.

“Раньше у нас было всего несколько направлений, в отношении которых действовали ограничения на полеты. Но так как сейчас направлений стало больше, мы используем единую систему оповещения, чтобы все авиакомпании оперативно получали информацию”, — сказал Линнамяги. Поэтому авиакомпании стали быстрее реагировать на меняющиеся правила.

Как теперь добраться домой тем, кто на данный момент остался в Копенгагене, Париже или на Кипре, и чей рейс так внезапно отменили? “Авиакомпании обязаны безопасно доставить пассажиров домой”, — сказал Линнамяги. Но как именно жители Эстонии смогут вернуться домой в случае отмены рейсов, до сих пор никто четко не знает.

Линнамяги отметил, что, если авиакомпания не оказывает помощь пассажирам, нужно связаться с Департаментом защиты прав потребителей. ““Даже если не учитывать кризис, вызванный коронавирусом, авиакомпании несут ответственность за доставку людей в места назначения в случае отмены рейсов”, — добавил он.

По словам Линнамяги, тем, кто в ближайшее время планирует путешествие на самолете за границу, надо быть готовым к тому, что в пятницу рейсы в расписании стоят, а в субботу их уже могут отменить.

Обращаем ваше внимание, что ситуация в странах может поменяться в любой день, поэтому стоит внимательно отнестись к возможным поездкам за границу.

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