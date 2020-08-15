Авиакомпании стали вновь отменять прямые рейсы из Таллинна. Как вернуться тем, кто застрял в Париже, Копенгагене или на Кипре?(2)
Как вчера стало известно, с понедельника, 17 августа, Эстония требует соблюдать самоизоляцию всем туристам, вернувшимся из 23 стран Европы. В течение нескольких часов после этого правительственного сообщения, несколько авиакомпаний отменили назначенные на ближайшее время рейсы из Таллинна, пишет Ärileht.
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