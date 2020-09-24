24.09.2020, 09:00

Авиакомпании в Европе готовятся к долгому кризису из-за пандемии


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Tallinna lennujaam
Tallinna lennujaamFoto: Rauno Volmar

Кто не успел, тот опоздал: клиенты Lufthansa, похоже, никогда уже не полетят на аэробусе-гиганте A380. Немецкая авиакомпания еще весной, в самый разгар первой волны пандемии коронавируса, окончательно вывела из эксплуатации шесть этих двухпалубных лайнеров, теперь она ставит на прикол оставшиеся у нее восемь экземпляров самого большого в мире пассажирского самолета. Они будут реактивированы “только в случае неожиданно быстрого восстановления рынка”, говорится в сообщении крупнейшего в Европе и пятого в мире воздушного перевозчика.

Lufthansa: третий план реструктуризации за полгода

Сама Lufthansa в такое развитие событий в условиях нового витка распространения COVID-19 явно не верит. “Восстановление воздушного сообщения идет существенно медленнее, чем ожидалось еще летом”. “Предположение, что в четвертом квартале этого года удастся достигнуть среднего производственного уровня в 50 процентов от показателя прошлого года, больше не представляется реалистичным”. Такие формулировки содержатся в сообщении об итогах состоявшегося 21 сентября заседания правления авиакомпании, на котором оно приняло уже третий с апреля пакет мер по реструктуризации бизнеса в условиях пандемии.

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Теперь руководство Lufthansa исходит из того, что в предстоящем четвертом квартале количество предлагаемых пассажиро-километров составит лишь 20-30% от прошлогоднего уровня. В такой ситуации супер-аэробус А380, способный брать на борт сразу от 500 до 800 пассажиров, уж точно не потребуется. Фактически окончательный отказ немецкой авиакомпании от использования этого типа самолетов — самое символичное, но далеко не единственное решение правления.

Так, оно предупреждает, что объявленного ранее сокращения штатов на 22 000 человек, возможно, будет недостаточно. Правление намерено в первом квартале 2021 года на 20% снизить число топ-менеджеров. Оно начинает проверку по всему миру целесообразности использования офисных помещений и уже решило сократить арендуемые площади в Германии на 30%.

И, пожалуй, главное: в среднесрочной перспективе, к середине этого десятилетия, Lufthansa уменьшит свой парк самолетов на 150 машин. Тем самым руководство немецкой авиакомпании, по сути дела, подает недвусмысленный сигнал: оно распрощалось — по крайней мере, на ближайшие годы, а, может быть, и навсегда — с надеждами вернуть бизнес на уровень 2019 года.

Air France-KLM: государственной помощи не хватит и на год

Французско-нидерландская авиакомпания Air France-KLM, занявшая в 2019 году по числу пассажиро-километров 8 место среди крупнейших авиакомпаний мира, оценивает ситуацию, судя по всему, еще более пессимистично. Когда в апреле она получила, главным образом в виде кредитов, государственную помощь в 7 млрд евро из Парижа, за которой последовали 3,4 млрд из Амстердама, руководство воздушного перевозчика исходило из того, что он вернется к прошлогодним показателям лишь в 2024 году.

Теперь генеральный директор Air France-KLM Бенджамин Смит в интервью парижской газете L’Opinion, опубликованном 21 сентября, счел нужным предупредить, что предоставленных денег “хватит меньше, чем на год”. Причина все та же: восстановление воздушного сообщения идет медленнее, чем ожидалось. Иными словами: спрос на полеты остается крайне низким. Поэтому компания, сообщил Смит, уже ведет переговоры с акционерами, среди которых французское и нидерландское государство, о дополнительных вливаниях весной следующего года.

Lufthansa пока надеется на то, что ей хватит предоставленной в мае правительством ФРГ государственной помощи в 9 млрд евро (тоже в основном в виде кредитов). Пока же немецкий воздушный перевозчик, по собственным данным, теряет каждый месяц по 500 млн евро. На предстоящую зиму поставлена задача снизить ежемесячные убытки до 400 млн евро, чтобы в течение 2021 года полностью прекратить отток средств и выйти в операционный плюс.

У лоукостеров ситуация несколько лучше

У низкобюджетных перевозчиков, активно обслуживающих, в частности, курортные направления, шансы на восстановление как полетов, так и финансовых показателей несколько лучше, чем у классических авиакомпаний. В известной мере это подтверждают новейшие данные крупнейшего европейского лоукостера — ирландской авиакомпании Ryanair.

Она сообщила 18 сентября, что в октябре число предлагаемых полетов составит 40% от прошлогоднего уровня, что все же несколько лучше, чем ожидаемые руководством Lufthansa 20-30%. К тому же Ryanair утверждает, что на оставшихся маршрутах заполняемость самолетов составляет сейчас весьма неплохие по нынешним временам 70%. Правда, от прогнозов на зимнее расписание с ноября по март ирландский лоукостер пока воздерживается — и предусмотрительно закрывает свои базы в аэропортах крупных немецких городов Дюссельдорф и Штутгарт. Ведь абсолютно непонятно, как пойдет вторая волна пандемии, где и как будут объявлять локдауны и закрывать границы, какими окажутся требования к тестированию авиапассажиров на коронавирус.

Для потенциальных авиапассажиров все это означает, что привычного выбора маршрутов даже у лоукостеров не будет по меньшей мере до следующего лета, а цены, скорее всего, окажутся высокими. А налогоплательщики разных стран должны осознавать, что государствам придется и дальше выделять на поддержку или даже спасение системообразующих и зачастую полугосударственных авиакомпаний крупные суммы, причем возврат выделяемых кредитов вовсе не гарантирован.

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