Авиакомпании в Европе готовятся к долгому кризису из-за пандемии

Так, оно предупреждает, что объявленного ранее сокращения штатов на 22 000 человек, возможно, будет недостаточно. Правление намерено в первом квартале 2021 года на 20% снизить число топ-менеджеров. Оно начинает проверку по всему миру целесообразности использования офисных помещений и уже решило сократить арендуемые площади в Германии на 30%.

И, пожалуй, главное: в среднесрочной перспективе, к середине этого десятилетия, Lufthansa уменьшит свой парк самолетов на 150 машин. Тем самым руководство немецкой авиакомпании, по сути дела, подает недвусмысленный сигнал: оно распрощалось — по крайней мере, на ближайшие годы, а, может быть, и навсегда — с надеждами вернуть бизнес на уровень 2019 года.

Air France-KLM: государственной помощи не хватит и на год

Французско-нидерландская авиакомпания Air France-KLM, занявшая в 2019 году по числу пассажиро-километров 8 место среди крупнейших авиакомпаний мира, оценивает ситуацию, судя по всему, еще более пессимистично. Когда в апреле она получила, главным образом в виде кредитов, государственную помощь в 7 млрд евро из Парижа, за которой последовали 3,4 млрд из Амстердама, руководство воздушного перевозчика исходило из того, что он вернется к прошлогодним показателям лишь в 2024 году.