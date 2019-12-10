Авиакомпания airBaltic открывает три новых направления из Таллинна

airBaltic продолжает расширять количество рейсов из аэропорта Таллинна и анонсирует открытие трех новых прямых направлений из столицы Эстонии. Прямые полеты из Таллинна в Рим, Цюрих и Гамбург начнутся уже с конца марта 2020 года.
Maртин Гаус (Martin Gauss), председатель правления airBaltic: “Оценивая направления новых прямых полетов из Таллинна, мы прежде всего обращаем внимание на предпочтения местных жителей. Благодаря этому мы продолжаем расширять количество своих услуг в аэропорту Таллинна и летом нового 2020 года уже будет предлагать целых 17 прямых полетов из столицы Эстонии.”
Эеро Паргмяе, коммерческий директор Таллинского аэропорта: “Мы очень рады развитию airBaltic и с радостью принимаем в Таллинне дополнительный новый самолет, который поможет еще больше расширить воздушное соединение Эстонии с остальным миром. Путешественники действительно давно ждали возможности прямого путешествия в Рим, так как полет в столицу Средиземноморья — самый простой способ начать свой отпуск в этом регионе. Такие центральные европейские направления как Цюрих и Гамбург улучшат наше сообщение с Европой и помогут расширить предложение конечных направлений за счет направлений в этих аэропортах. У нас есть действительно все основания считать, что новые направления завоюют свою популярности среди жителей Эстонии.”
С полным планом полетов airBaltic, а также с вариантами новых направлений можно познакомиться на домашней странице предприятия по адресу www.airbaltic.com.
Из Таллинна airBaltic выполняет прямые полеты в Амстердам, Берлин, Лондон, Осло, Париж, Стокгольм, Вену, Вильнюс, а теперь и в Малагу, Брюссель и Копенгаген. Пассажиры также могут выбирать удобные стыковочные рейсы через Ригу. В наступающем зимнем сезоне начиная с 21 декабря авиакомпания начнет предлагать прямой полет в направлении Таллинн — Зальцбург и с мая — Таллинн — Ницца.
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