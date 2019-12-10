Авиакомпания airBaltic открывает три новых направления из Таллинна

Maртин Гаус (Martin Gauss), председатель правления airBaltic: “Оценивая направления новых прямых полетов из Таллинна, мы прежде всего обращаем внимание на предпочтения местных жителей. Благодаря этому мы продолжаем расширять количество своих услуг в аэропорту Таллинна и летом нового 2020 года уже будет предлагать целых 17 прямых полетов из столицы Эстонии.”

Эеро Паргмяе, коммерческий директор Таллинского аэропорта: “Мы очень рады развитию airBaltic и с радостью принимаем в Таллинне дополнительный новый самолет, который поможет еще больше расширить воздушное соединение Эстонии с остальным миром. Путешественники действительно давно ждали возможности прямого путешествия в Рим, так как полет в столицу Средиземноморья — самый простой способ начать свой отпуск в этом регионе. Такие центральные европейские направления как Цюрих и Гамбург улучшат наше сообщение с Европой и помогут расширить предложение конечных направлений за счет направлений в этих аэропортах. У нас есть действительно все основания считать, что новые направления завоюют свою популярности среди жителей Эстонии.”