Авиакомпания airBaltic представила пять новых маршрутов

“Безопасность и здоровье наших сотрудников и пассажиров всегда были и будут превыше всего. Мы видим, что люди соскучились по путешествиям. Я верю, что спрос на полеты начнет расти в ближайшие месяцы, как только будут введены устойчивые решения, в том числе вакцинация и более обширное тестирование, чтобы ограничить распространение Covid-19”, — отмечает исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

“Хотя полеты, безусловно, станут другими, мы предполагаем, что к следующему лету с соблюдением определенных ограничений будут доступны более широкие возможности путешествий. Как ведущий авиаперевозчик в Балтии мы должны быть готовы к этому моменту, поэтому уже сейчас представляем наш запланированный график. Мы по-прежнему будем обеспечивать полеты в различные важные деловые центры, а также популярные регионы отдыха”, — добавляет Мартин Гаусс.