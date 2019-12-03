03.12.2019, 09:03

Авиакомпания airBaltic продолжает вербовку персонала для работы в Таллинне


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Air Balticu pardateenindajad.
Foto: Air Baltic

10 декабря airBaltic организует мероприятие для тех, кто желает начать работу на предприятии в Таллинне. Мероприятие пройдет в Hestia Hotel Europа, и будет состоять из двух этапов: в 10.00 и 15.00. Для желающих предлагают размещение на время обучения.

“Поскольку airBaltic продолжает расширять свою деятельность в Эстонии, нашей целью является предложить на местом уровне еще больше качественных услуг и для этого мы начинаем в Эстонии поиск новых талантов. Для тех, кто готов стать частью нашей команды мы предлагаем двухмесячный процесс сертификации на работу в качестве бортпроводников, гарантируя во время обучения в Риге проживание и стипендию от будущего работодателя”, — сказала Aлина Росчина, заместитель президента airBaltic в сфере управления персоналом.

Всех, кто мотивирован для работы в авиакомпании airBaltic приглашает на свое мероприятия, для чего просит захватить свое СV и ИД-карту. Целью мероприятия является познакомить будущих работников предприятия с работой airBaltic, самолетами фирмы, современным центром бортового персонала в Риге, проинформировать о свободных рабочих местах и так же дать общее представление о карьерном росте и профессиональном развитии на будущее.

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Отсутствие опыта в авиации не является в данном случае минусом, так как предприятие предлагает свою программу обучения длительностью 8 недель. Во время обучения airBaltic выплачивает будущим работникам стипендию. Новые группы начинают обучение ежемесячно, также в авиакомпании существует программа по обучению уже опытного персонала.

Рабочее место бортового персонала дает работнику много дополнительных льгот, в их числе прогрессивная зарплата, гибкий рабочий график, современный центр бортового персонала в Риге, опыт работы на международном предприятии, а также льготы работника сферы авиации которые распространяются на самого работника и членов его семьи. Более подробная информация ЗДЕСЬ.

Из Таллинна airBaltic выполняет прямые полеты в Амстердам, Берлин, Лондон, Осло, Париж, Стокгольм, Вену, Вильнюс, а теперь и в Малагу, Брюссель и Копенгаген. Пассажиры также могут выбирать удобные стыковочные рейсы через Ригу. В наступающем зимнем сезоне начиная с 14 декабря авиакомпания начнет предлагать прямой полет по направлению Таллинн — Зальцбург.

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