Авиакомпания airBaltic продолжает вербовку персонала для работы в Таллинне

“Поскольку airBaltic продолжает расширять свою деятельность в Эстонии, нашей целью является предложить на местом уровне еще больше качественных услуг и для этого мы начинаем в Эстонии поиск новых талантов. Для тех, кто готов стать частью нашей команды мы предлагаем двухмесячный процесс сертификации на работу в качестве бортпроводников, гарантируя во время обучения в Риге проживание и стипендию от будущего работодателя”, — сказала Aлина Росчина, заместитель президента airBaltic в сфере управления персоналом.

Всех, кто мотивирован для работы в авиакомпании airBaltic приглашает на свое мероприятия, для чего просит захватить свое СV и ИД-карту. Целью мероприятия является познакомить будущих работников предприятия с работой airBaltic, самолетами фирмы, современным центром бортового персонала в Риге, проинформировать о свободных рабочих местах и так же дать общее представление о карьерном росте и профессиональном развитии на будущее.