Авиакомпания airBaltic продолжает вербовку персонала для работы в Таллинне

Отсутствие опыта в авиации не является в данном случае минусом, так как предприятие предлагает свою программу обучения длительностью 8 недель. Во время обучения airBaltic выплачивает будущим работникам стипендию. Новые группы начинают обучение ежемесячно, также в авиакомпании существует программа по обучению уже опытного персонала.
Рабочее место бортового персонала дает работнику много дополнительных льгот, в их числе прогрессивная зарплата, гибкий рабочий график, современный центр бортового персонала в Риге, опыт работы на международном предприятии, а также льготы работника сферы авиации которые распространяются на самого работника и членов его семьи. Более подробная информация ЗДЕСЬ.
Из Таллинна airBaltic выполняет прямые полеты в Амстердам, Берлин, Лондон, Осло, Париж, Стокгольм, Вену, Вильнюс, а теперь и в Малагу, Брюссель и Копенгаген. Пассажиры также могут выбирать удобные стыковочные рейсы через Ригу. В наступающем зимнем сезоне начиная с 14 декабря авиакомпания начнет предлагать прямой полет по направлению Таллинн — Зальцбург.
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