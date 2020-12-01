01.12.2020, 07:00

Авиакомпания airBaltic создала филиал в Литве для запуска прямых рейсов в Киев


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Авиакомпания airBaltic создала филиал в Литве для запуска прямых рейсов в Киев
Foto: Andres Putting

Учреждение в Литве филиала латвийской национальной авиакомпании airBaltic связано с намерением выполнять рейсы в Киев, поскольку из Латвии или Эстонии выполнять полеты по этому маршруту пока не разрешается, рассказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в интервью агентству LETA.

“Это техническое решение, потому что мы хотим выполнять полеты и в так называемые третьи страны, не входящие в Европейский союз. Преимущественно речь идет о полетах в Киев. Поэтому нам нужна фирма в Литве. Других причин у этого решения нет”, — сказал Гаусс, добавив, что разрешение на полеты в Киев еще предстоит получить.

Филиал airBaltic был зарегистрирован в начале ноября. В авиакомпании пояснили, что в зимнем сезоне из Литвы планируются маршруты в Амстердам, Берлин, Лондон, Мюнхен, Осло, Париж, а также — в Ригу и Киев.

По данным управляющей литовскими аэропортами компании Lietuvos oro uostai, из Литвы можно выполнять полеты в следующие страны, не входящие в ЕС и Европейскую экономическую зону: Беларусь, Украина, Турция.

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