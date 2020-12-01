Авиакомпания airBaltic создала филиал в Литве для запуска прямых рейсов в Киев

“Это техническое решение, потому что мы хотим выполнять полеты и в так называемые третьи страны, не входящие в Европейский союз. Преимущественно речь идет о полетах в Киев. Поэтому нам нужна фирма в Литве. Других причин у этого решения нет”, — сказал Гаусс, добавив, что разрешение на полеты в Киев еще предстоит получить.

Филиал airBaltic был зарегистрирован в начале ноября. В авиакомпании пояснили, что в зимнем сезоне из Литвы планируются маршруты в Амстердам, Берлин, Лондон, Мюнхен, Осло, Париж, а также — в Ригу и Киев.

По данным управляющей литовскими аэропортами компании Lietuvos oro uostai, из Литвы можно выполнять полеты в следующие страны, не входящие в ЕС и Европейскую экономическую зону: Беларусь, Украина, Турция.