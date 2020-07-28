Авиакомпания Belavia намерена с 1 августа возобновить рейсы из Минска в Таллинн

С 1 по 15 августа Belavia будет осуществлять два рейса в неделю: по вторникам и субботам. Время в пути — 1 час 15 минут. Стоимость билетов от 81 евро.

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Авиакомпания обращает внимание на тот факт, что перед полетом следует ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения.

Авиасообщение между Эстонией и Республикой Беларусь было приостановлено 24 мая после соответствующего распоряжения министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса. По состоянию на 24 июля, показатель заболеваемости коронавирусом в Беларуси — 24,1 случай на 100 тысяч человек, что позволяет возобновить полеты между Таллинном и Минском. попадает под открытие маршрута.