Авиакомпания Belavia намерена с 1 августа возобновить рейсы из Минска в Таллинн
Пресс-служба авиакомпания Belavia сообщила, что с 1 августа возобновляет полеты по маршруту Минск-Таллинн-Минск.
Пресс-служба авиакомпания Belavia сообщила, что с 1 августа возобновляет полеты по маршруту Минск-Таллинн-Минск.
С 1 по 15 августа Belavia будет осуществлять два рейса в неделю: по вторникам и субботам. Время в пути — 1 час 15 минут. Стоимость билетов от 81 евро.
Авиакомпания обращает внимание на тот факт, что перед полетом следует ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения.
Авиасообщение между Эстонией и Республикой Беларусь было приостановлено 24 мая после соответствующего распоряжения министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса. По состоянию на 24 июля, показатель заболеваемости коронавирусом в Беларуси — 24,1 случай на 100 тысяч человек, что позволяет возобновить полеты между Таллинном и Минском. попадает под открытие маршрута.
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