Авиакомпания Belavia возобновит полеты из Минска в Таллинн со 2 января

На прошлой неделе правительство Эстонии приняло решение снять с 1 января 2021 года ограничения на перелеты. Одной из первых о возобновлении авиасообщения заявила белорусская авиакомпания Belavia.
Полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам, пишет rus.err.ee.
На прошлой неделе правительство Эстонии приняло решение снять с 1 января 2021 года ограничения на перелеты. Одной из первых о возобновлении авиасообщения заявила белорусская авиакомпания Belavia.
На данный момент авиасообщение с Республикой Беларусь приостановлено до 31 декабря 2020 года. В маршрутном плане авиакомпании Belavia рейсы из Минска в Таллинн стоят со 2 января.
Полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 81,13 евро.
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