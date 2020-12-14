14.12.2020, 08:00
Авиакомпания Belavia возобновит полеты из Минска в Таллинн со 2 января
На прошлой неделе правительство Эстонии приняло решение снять с 1 января 2021 года ограничения на перелеты. Одной из первых о возобновлении авиасообщения заявила белорусская авиакомпания Belavia.
Полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам, пишет rus.err.ee.
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