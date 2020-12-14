Авиакомпания Belavia возобновит полеты из Минска в Таллинн со 2 января

На данный момент авиасообщение с Республикой Беларусь приостановлено до 31 декабря 2020 года. В маршрутном плане авиакомпании Belavia рейсы из Минска в Таллинн стоят со 2 января.

Полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 81,13 евро.