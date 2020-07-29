29.07.2020, 09:30

Авиакомпания Emirates оплатит лечение тем, кто заразится COVID-19 после посадки на рейс


EST
Авиакомпания Emirates оплатит лечение тем, кто заразится COVID-19 после посадки на рейс
Scanpix, imago/Aviation-Stock

Emirates первой объявила, что оплатит карантин и лечение пассажирам, которые заразятся COVID-19 после посадки на рейс. Это относится ко всем, кто выбрал услуги авиакомпании.

Новая услуга доступна для пассажиров на всех рейсах в любом классе. Но право на страховку будут иметь только те, кто предоставит справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Оформить ее можно будет до 31 октября вместе с покупкой билета. Она полностью покроет двухнедельный карантин и лечение, сообщает портал 34travel.me.

“Emirates гордится тем, что помогает укрепить доверие к международным поездкам, — прокомментировал директор группы Emirates в своем заявлении. — Мы знаем, что люди готовы летать, поскольку границы по всему миру постепенно открываются, но они стремятся к гибкости и гарантиям, если что-то непредвиденное случится во время их путешествий”.

Из-за пандемии Emirates также разрешила бесплатно изменять дату поездки, если рейс был отменен из-за ограничения стран. Сделать это можно на сайте или в кассах перевозчика.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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