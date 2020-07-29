Авиакомпания Emirates оплатит лечение тем, кто заразится COVID-19 после посадки на рейс

Новая услуга доступна для пассажиров на всех рейсах в любом классе. Но право на страховку будут иметь только те, кто предоставит справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Оформить ее можно будет до 31 октября вместе с покупкой билета. Она полностью покроет двухнедельный карантин и лечение, сообщает портал 34travel.me.

“Emirates гордится тем, что помогает укрепить доверие к международным поездкам, — прокомментировал директор группы Emirates в своем заявлении. — Мы знаем, что люди готовы летать, поскольку границы по всему миру постепенно открываются, но они стремятся к гибкости и гарантиям, если что-то непредвиденное случится во время их путешествий”.

Из-за пандемии Emirates также разрешила бесплатно изменять дату поездки, если рейс был отменен из-за ограничения стран. Сделать это можно на сайте или в кассах перевозчика.