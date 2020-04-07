Авиакомпания Finnair заявила о возобновлении полетов между Таллинном и Хельсинки со следующей недели

В середине марта почти все авиакомпании, совершающие рейсы в Эстонию, временно отменили полеты. Однако Finnair заявил, что планирует возобновить авиасообщение с Эстонией уже со следующей недели.
На официальной странице авиакомпании Finnair стоит сообщение, что первый рейс в Эстонию состоится 14 апреля. Согласно первоначальному графику, полеты будут проходить два раза в день - утром и вечером, сообщает портал Reisidiilid. Стоимость билета в один конец начинается от 116 евро.
Главной причиной возобновления полетов является заявление Финляндии о приостановке пассажирского паромного сообщения с Эстонией, Швецией и Германией.
По данным Министерства иностранных дел, в Финляндию могут въезжать только граждане этой страны, а также те, у кого есть финский вид на жительство. При прибытии все должны соблюдать 14-дневный карантин. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.
! Информация актуальна на 07.04.2020 и может меняться.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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