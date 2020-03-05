Авиакомпания Lufthansa отменила более 7 тысяч рейсов в марте из-за падения спроса

В связи с падением спроса на авиабилеты на фоне эпидемии коронавируса немецкая авиакомпания Lufthansa аннулировала до конца марта около 7100 рейсов. Речь идет о 3750 рейсах из Франкфурта-на-Майне и 3350 рейсах из Мюнхена, сообщил крупнейший немецкий авиаперевозчик в четверг, 5 марта.

Отмена целых направлений и снижение частоты рейсов по ряду других направлений в пересчете на число пассажирских мест соответствуют отказу от использования 150 самолетов. Таким образом до конца марта на земле будут оставаться на земле 125 ближне- и среднемагистральных и 25 дальнемагистральных самолетов из насчитывающего 770 лайнеров самолетного парка концерна Lufthansa, также включающего дочерние компании Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings.

Внутренние рейсы и полеты на север Италии

Большинство аннулированных рейсов — внутригерманские, а также в особенно пострадавшие от вспышки коронавируса SARS-CoV-2 города на севере Италии. Кроме них, отменен и ряд рейсов по другим европейским направлениям. В общей сложности речь идет об отмене рейсов по 25 процентам всех направлений, сообщила Lufthansa.