Авиакомпания Lufthansa отменила более 7 тысяч рейсов в марте из-за падения спроса

С 8 марта до конца зимнего расписания полетов 28 марта отменены рейсы в израильские аэропорты Тель-Авив и Эйлат в связи с запретом на въезд в Израиль туристам из Германии, Австрии, Швейцарии и ряда других стран. Полеты на материковую часть Китая, приостановленные в конце января на фоне обострения эпидемии коронавируса в этой стране, не будут возобновляться до 24 апреля, сообщается далее. Число рейсов Lufthansa в Гонконг и Южную Корею также сокращено, а полеты в Иран по-прежнему приостановлены.
Как отмечается в заявлении, пока не поддается оценке предполагаемое снижение прибыли авиакомпании в связи с эпидемией. 19 марта будут опубликованы новые финансовые данные Lufthansa.
Почти 97 тысяч заболевших коронавирусом во всем мире
Во всем мире, по данным сайта Worldometers на 5 марта, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились почти 97 тысяч человек, из них 80,4 тысячи приходится на Китай. В Южной Корее — более 6 тысячи заразившихся коронавирусом, в Иране — 3,5 тысячи, в Италии — более трех тысяч. От последствий заболевания скончались в общей сложности 3,3 тысячи человек, из них 3013 в Китае, с которого началось распространение нового возбудителя, по 107 в Италии и Иране, 40 в Южной Корее. При этом выздоровели почти 54 тысячи пациентов. В Германии число заразившихся составляет 444.
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