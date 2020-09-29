29.09.2020, 07:00

Авиакомпания Nordica в 2021 году планирует выйти в плюс


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Авиакомпания Nordica в 2021 году планирует выйти в плюс
Foto: Priit Simson

Решение о выделение авиакомпании Nordica 30 миллионов евро может быть принято кабмином уже на этой неделе, но в самой фирме считают, что этой суммы им хватит, чтобы пережить зиму, а на следующий год составлен бизнес-план, который позволит компании выйти в плюс даже в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса, пишет rus.err.ee.

Эстонская авиакомпания Nordica находится в тяжелой экономической ситуации, за этот год штат сотрудников был сокращен почти в два раза, а чтобы закрыть этот финансовый год в ноль потребуется дополнительно около 23 миллионов евро.

“Мы думаем, этого достаточно, чтобы прожить до лучших времен. Наверное, когда-нибудь этот кризис закончится, может быть, когда появится вакцина. Во всяком случае нам этой суммы хватит, чтобы прожить очень трудный зимний период”, — говорит председатель правления Nordica Эрки Урва.

Вчера правление Nordica представило свою бизнес-план по выходу из кризиса, по их мнению, даже если в следующем году продолжатся ограничения на авиаперелеты, у предприятия есть возможность выйти в плюс. По словам председателя экономической комиссии Рийгикогу Свена Сестера, Nordica может открыть новые линии или сдать свои самолеты в субподряд другим большим авиакомпаниям.

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