Авиакомпания Nordica в 2021 году планирует выйти в плюс

Эстонская авиакомпания Nordica находится в тяжелой экономической ситуации, за этот год штат сотрудников был сокращен почти в два раза, а чтобы закрыть этот финансовый год в ноль потребуется дополнительно около 23 миллионов евро.

“Мы думаем, этого достаточно, чтобы прожить до лучших времен. Наверное, когда-нибудь этот кризис закончится, может быть, когда появится вакцина. Во всяком случае нам этой суммы хватит, чтобы прожить очень трудный зимний период”, — говорит председатель правления Nordica Эрки Урва.

Вчера правление Nordica представило свою бизнес-план по выходу из кризиса, по их мнению, даже если в следующем году продолжатся ограничения на авиаперелеты, у предприятия есть возможность выйти в плюс. По словам председателя экономической комиссии Рийгикогу Свена Сестера, Nordica может открыть новые линии или сдать свои самолеты в субподряд другим большим авиакомпаниям.