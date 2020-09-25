25.09.2020, 12:17

Авиакомпания отделывается от компенсаций эстонским клиентам абсурдными требованиями

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Авиакомпания отделывается от компенсаций эстонским клиентам абсурдными требованиями
Photo by Kevin Hackert on Unsplash

Несколько десятков эстонских клиентов турецкой авиакомпании Turkish Airlines в попытке получить компенсацию за отмененные или задержанные рейсы были вынуждены обратиться в суд, где авиакомпания прибегла к тактике затягивания процесса, пишет rus.err.ee.

В общей сложности 62 клиента Turkish Airlines, представляемые фирмой Lennuabi OÜ, требуют компенсировать каждому по 400-600 евро (в зависимости от протяженности маршрута) за опоздавшие или задержанные рейсы в период с января по сентябрь 2019 года.

“Сначала было требование к авиакомпании, только через несколько месяцев получили первый ответ. Затем они потребовали какие-то странные документы. Когда мы в нескольких случаях представили запрошенные документы, снова было просто молчание”, — сказал исполнительный директор Lennuabi Карл Густав Аннус, добавив, что в досудебном производстве Turkish Airlines прибегла к тактике затягивания и усложнения делопроизводства.

Так, теперь Turkish Airlines требуют справку о расстоянии между Таллинном и Стамбулом, перевод бронирований и билетов на эстонский язык, подтверждение реальной явки пассажира на регистрацию рейса в предусмотренное время, подтверждение точного времени задержки рейса, а также того факта, был ли билет приобретен за полную цену или со скидкой (по правилам ЕС, в случае купленных со скидкой билетов не действует право на компенсацию).

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