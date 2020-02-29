Авиакомпания Regional Jet начала работать под торговой маркой Xfly и пополнит свой авиационный парк семью самолетами марки Embraer

По словам Палмера, глобальный авиационный сектор растет и изменяется очень быстро, и благодаря компании Xfly Эстония, непременно, получит пользу от такого развития. “Компания Xfly предлагает жителям Эстонии стабильные рабочие места, обладающие высокой добавочной ценностью, через своих партнеров содействует сохранению авиалиний в Таллинне, гарантирует сохранение и развитие авиационной компетенции в Эстонии, а также увеличивает количество обученных пилотов в Эстонии, что важно также с точки зрения обеспечения безопасности на международном уровне. Таким образом, компания Xfly создает для Эстонии важную ценность, которая заключается в расширении роли и возможностей государства в международном авиационном секторе”, — сказал Палмер.
Xfly — основанное в 2015 году в Эстонии предприятие-поставщик услуг, которое оказывает долгосрочные и стратегические партнерские услуги крупным авиакомпаниям. В Таллинне в компании Xfly работает 260 человек, в Дании — 150, в Швеции — 60 и в других странах 35 специалистов. К концу года численность работников компании достигнет 700 человек. Предприятие обслуживает в Европе такие авиакомпании, как SAS, LOT, Luxair, AirSERBIA, flybe и многие другие. Предприятие на 51% принадлежит эстонскому государственному акционерному обществу Nordic Aviation Group.
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