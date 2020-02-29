Авиакомпания Regional Jet начала работать под торговой маркой Xfly и пополнит свой авиационный парк семью самолетами марки Embraer

Ян Палмер, руководитель компании Xfly, предлагающей услуги авиаперевозок в Эстонии и других странах Европы, сказал, что предприятие продемонстрировало стремительный рост за время своей деятельности: за четыре года оно стало крупнейшей в истории эстонской авиации авиакомпанией, которая расширяет возможности Эстонии в секторе авиаперевозок и играет важную роль в европейском авиасообщении.

Если в настоящее время авиационный парк Xfly состоит из 23 самолетов, то благодаря недавнему решению о расширении, которое одновременно стало крупнейшим в истории предприятия и эстонской авиации в целом, в течение ближайших полугода авиационный парк авиакомпании пополнится семью самолетами марки Embraer. Из семи введенных в эксплуатацию самолетов четыре будут обслуживать авиалинии польской авиакомпании LOT из Таллинна в Стокгольм, Брюссель и Варшаву. Кроме того, новые самолеты придут на смену нескольким более старым самолетам серии CRJ900.