Авиакомпания Wizz Air сняла с рейса в Грецию 28 человек из-за одной незаполненной графы в регистрационной анкете

Как известно, с 1 июля Греция обязала всех путешественников, въезжающих в страну по воздуху, морю или суше, заполнить в интернете специальную регистрационную анкету. Сделать это необходимо за 24 часа до въезда в страну. После заполнения онлайн-анкеты каждый путешественник получает личный QR-код, наличие которого позволяет без проблем пересекать границу Греции.

Согласно требованию греческих властей, все авиакомпании должны перед посадкой проверять наличие анкеты и QR-кода у пассажиров, следующих в Грецию. Однако авиакомпания Wizz Air не соблюдала это требование, и по прибытии в Грецию у многих пассажиров, не прошедших онлайн-регистрацию, возникали проблемы на границе. Греческим властям надоели эти постоянные разборки с иностранными туристами и они временно запретили Wizz Air выполнять какие бы то ни было полеты в страну в период с 2 по 14 августа. После долгих переговоров руководство авиакомпании смогло все же вернуть право совершать рейсы в Грецию, но при этом установило для своих сотрудников жесткие требования по контролю документов пассажиров перед посадкой в самолет.