Авиакомпания Wizz Air сняла с рейса в Грецию 28 человек из-за одной незаполненной графы в регистрационной анкете

Придираться стати практически ко всему. Так, 6 августа из самолета, следовавшего по маршруту Лондон-Афины, высадили 28 человек, которые, по мнению сотрудника Wizz Air, неправильно заполнили регистрационную анкету. Поводом послужил тот факт, что все эти пассажиры не заполнили графу “второе имя” (в случае, если у человека двойное имя). Ирония заключается в том, что в анкете четко указано, что заполнение этой графы не является обязательным. После отказа в посадке некоторые пассажиры купили новые авиабилеты для путешествия в Грецию на следующий день, чтобы успеть заново оформить анкету. Стоимость новых билетов, конечно же, была намного выше, чем заранее купленные.
Изначально, авиакомпания отказалась признавать свою вину, заявив, что в данном случае вся ответственность лежит исключительно на пассажирах. По словам представителей Wizz Air, со своей стороны они сделали все правильно — так, как требуют этого греческие власти. Поэтому ни о какой компенсации, по мнению авиакомпании, и речи быть не может. Однако позже Wizz Air все же изменил свою позицию и решил пересмотреть этот случай. Вероятно, каждому пассажиру, с которым обошлись несправедливо, будет выплачена компенсация в размере 400 евро в соответствии с правилами EU261, а также будет предложена возможность бесплатно забронировать новый рейс или вернуть деньги.
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