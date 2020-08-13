13.08.2020, 12:46

Авиакомпания Wizz Air сняла с рейса в Грецию 28 человек из-за одной незаполненной графы в регистрационной анкете


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Авиакомпания Wizz Air сняла с рейса в Грецию 28 человек из-за одной незаполненной графы в регистрационной анкете
Scanpix, PA Wire/PA Images

Бюджетная авиакомпания Wizz Air в последнее время переходит из одной крайности в другую. Иногда какие-то требования авиакомпания игнорирует, а к каким-то, наоборот, относится чересчур серьезно. На этот раз проблемой стали полеты в Грецию, сообщает Trip.ee.

Как известно, с 1 июля Греция обязала всех путешественников, въезжающих в страну по воздуху, морю или суше, заполнить в интернете специальную регистрационную анкету. Сделать это необходимо за 24 часа до въезда в страну. После заполнения онлайн-анкеты каждый путешественник получает личный QR-код, наличие которого позволяет без проблем пересекать границу Греции.

Согласно требованию греческих властей, все авиакомпании должны перед посадкой проверять наличие анкеты и QR-кода у пассажиров, следующих в Грецию. Однако авиакомпания Wizz Air не соблюдала это требование, и по прибытии в Грецию у многих пассажиров, не прошедших онлайн-регистрацию, возникали проблемы на границе. Греческим властям надоели эти постоянные разборки с иностранными туристами и они временно запретили Wizz Air выполнять какие бы то ни было полеты в страну в период с 2 по 14 августа. После долгих переговоров руководство авиакомпании смогло все же вернуть право совершать рейсы в Грецию, но при этом установило для своих сотрудников жесткие требования по контролю документов пассажиров перед посадкой в самолет.

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Придираться стати практически ко всему. Так, 6 августа из самолета, следовавшего по маршруту Лондон-Афины, высадили 28 человек, которые, по мнению сотрудника Wizz Air, неправильно заполнили регистрационную анкету. Поводом послужил тот факт, что все эти пассажиры не заполнили графу “второе имя” (в случае, если у человека двойное имя). Ирония заключается в том, что в анкете четко указано, что заполнение этой графы не является обязательным. После отказа в посадке некоторые пассажиры купили новые авиабилеты для путешествия в Грецию на следующий день, чтобы успеть заново оформить анкету. Стоимость новых билетов, конечно же, была намного выше, чем заранее купленные.

Изначально, авиакомпания отказалась признавать свою вину, заявив, что в данном случае вся ответственность лежит исключительно на пассажирах. По словам представителей Wizz Air, со своей стороны они сделали все правильно — так, как требуют этого греческие власти. Поэтому ни о какой компенсации, по мнению авиакомпании, и речи быть не может. Однако позже Wizz Air все же изменил свою позицию и решил пересмотреть этот случай. Вероятно, каждому пассажиру, с которым обошлись несправедливо, будет выплачена компенсация в размере 400 евро в соответствии с правилами EU261, а также будет предложена возможность бесплатно забронировать новый рейс или вернуть деньги.

Wizz Air — не единственная европейская авиакомпания, получившая предупреждение. Власти Италии пригрозили ограничить или полностью запретить полеты Ryanair, обвинив авиакомпанию в “систематическом несоблюдении правил”, которые установлены для защиты пассажиров от COVID-19. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.

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