Авиасообщение между Таллинном и Минском прервано как минимум до 30 сентября

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, причина заключается в том, что в Белоруссии вновь стал расти уровень заражения коронавирусом.

По данным эстонских компетентных органов, по состоянию на 11 сентября кумулятивная заболеваемость коронавирусом в Белоруссии составила 25,6 новых случая на 100 000 человек за последние две недели.

“К сожалению, из-за этого полеты между Таллинном и Минском сейчас приостановлены. Для нас это плохая новость. С августа, когда работа на этой линии вновь возобновилась, пассажиры проявляли к ней интерес. Данные о заполняемости рейсов я назвать не могу — это коммерческая тайна, но линия была востребована. Пассажиры летали не только в Минск. Например, из Белоруссии можно была лететь дальше на Украину”, — сказал Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.