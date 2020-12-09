Австралийцам запретили выезжать за границу до марта

"Экстренный период биологической безопасности в соответствии с актом о биобезопасности 2015 года будет продлен на дополнительные три месяца", — приводит портал заявление Ханта.

Запрет на выезд из Австралии должен был истечь 17 декабря. Теперь он продлится по меньшей мере до 17 марта.

"Австралия не будет полностью в безопасности, пока международное сообщество не будет в безопасности. Риски за границей огромны, если мы не будем поддерживать эти важные меры, мы не будем защищать австралийцев", — сказал министр здравоохранения.

Вчера в Австралии зарегистрировали только один местный случай заражения коронавирусом. Всего в стране сейчас болеют 42 человека. В Виктории, эпицентре эпидемии в Австралии, нет новых случаев заражения уже 39 дней. Всего с начала пандемии в стране заразились коронавирусом почти 28 тыс. человек, умерли 908.