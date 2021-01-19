Австралия не планирует открывать границы в 2021 году

“Я думаю, что большую часть этого года мы проведем с сохранением существенных пограничных ограничений”, — сказал глава Министерства здравоохранения страны Брендан Мерфи.

Сейчас в Австралии проводят вакцинацию от COVID-19, но власти не уверены, что это поможет предотвратить распространение коронавируса. Пока ситуация не будет под контролем, границы для туристов открывать не планируют.

Приезжать в страну могут только граждане и резиденты Австралии, путешественники из Новой Зеландии. По прибытии всем им нужно проходить обязательный двухнедельный карантин.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!