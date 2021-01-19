Австралия не планирует открывать границы в 2021 году
Правительство Австралии не собирается открывать границы для туристов в 2021-м, даже если жителей страны вакцинируют, сообщает портал 34travel.me.
Правительство Австралии не собирается открывать границы для туристов в 2021-м, даже если жителей страны вакцинируют, сообщает портал 34travel.me.
“Я думаю, что большую часть этого года мы проведем с сохранением существенных пограничных ограничений”, — сказал глава Министерства здравоохранения страны Брендан Мерфи.
Сейчас в Австралии проводят вакцинацию от COVID-19, но власти не уверены, что это поможет предотвратить распространение коронавируса. Пока ситуация не будет под контролем, границы для туристов открывать не планируют.
Приезжать в страну могут только граждане и резиденты Австралии, путешественники из Новой Зеландии. По прибытии всем им нужно проходить обязательный двухнедельный карантин.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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