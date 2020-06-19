Австралия сохранит границы закрытыми до 2021 года
В нынешней эпидемической ситуации маловероятно, что Австралия откроет свои границы для туризма до конца года — такое заявление сделал министр туризма и торговли Австралии Саймон Бирмингем.
В нынешней эпидемической ситуации маловероятно, что Австралия откроет свои границы для туризма до конца года — такое заявление сделал министр туризма и торговли Австралии Саймон Бирмингем.
По словам министра, за пределами Австралии и Новой Зеландии краткосрочные туристические визиты останутся “невозможными” еще довольно долго. “Я надеюсь, что мы сможем провести переговоры с руководителями тех стран, которые добились заметных успехов в пресечении распространения COVID-19. Работая с этими странами, мы надеемся найти безопасные пути для допуска важных деловых поездок, которые помогут внести свой вклад в нашу экономику. Но я, к сожалению, считаю, что открытие туристических поездок в Австралию или из Австралии остается в далеком будущем из-за количества человек и необходимости продолжать ставить здоровье и безопасность на первое место”, — заявил министр. По его оценкам, “маловероятно”, что Австралия разрешит зарубежные поездки в этом году, пишет TourProm.
Министр признает, что это удар по надеждам на полное и скорейшее восстановление “тяжело раненой турииндустрии Австралии”, которая требует международного открытия границ. “Я надеюсь, что мы сможем рассчитывать на появление вакцины. Но сейчас успех Австралии в подавлении пандемии в значительной степени подкреплен жесткими пограничными ограничениями, которые у нас есть. И я подозреваю, что они еще там останутся”, — сказал г-н Бирмингем. В страну на данный момент могут въехать только граждане Австралии и их ближайшие родственники, а также граждане Новой Зеландии, которые проживают в Австралии. При этом все въезжающие должны быть помещены в карантин на 14 дней. В итоге число “прибывающих международных посетителей” только в апреле сократилось на 99,7%, и гостиничные предприятия, кемпинги, рестораны и курорты вряд ли восстановятся, несмотря на увеличение внутреннего туризма.
Также под угрозой находится и “закрытый” круизный туризм — в котором заявляют, что если Австралия останется закрытой к 17 сентября — началу высокого сезона, то экономический ущерб для Австралии составит еще 3,8 миллиарда долларов, а еще 13 000 рабочих мест рискуют исчезнуть. При этом пока местные круизные компании усердно работают, разрабатывая обширные меры по поддержанию здоровья и безопасности пассажиров и членов экипажа.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Стала известна причина смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Прослушка телефона: главные признаки
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Мои орхидеи просто шикарны. Сосед подсказал, чем их поливать