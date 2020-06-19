Австралия сохранит границы закрытыми до 2021 года

По словам министра, за пределами Австралии и Новой Зеландии краткосрочные туристические визиты останутся “невозможными” еще довольно долго. “Я надеюсь, что мы сможем провести переговоры с руководителями тех стран, которые добились заметных успехов в пресечении распространения COVID-19. Работая с этими странами, мы надеемся найти безопасные пути для допуска важных деловых поездок, которые помогут внести свой вклад в нашу экономику. Но я, к сожалению, считаю, что открытие туристических поездок в Австралию или из Австралии остается в далеком будущем из-за количества человек и необходимости продолжать ставить здоровье и безопасность на первое место”, — заявил министр. По его оценкам, “маловероятно”, что Австралия разрешит зарубежные поездки в этом году, пишет TourProm.

Министр признает, что это удар по надеждам на полное и скорейшее восстановление “тяжело раненой турииндустрии Австралии”, которая требует международного открытия границ. “Я надеюсь, что мы сможем рассчитывать на появление вакцины. Но сейчас успех Австралии в подавлении пандемии в значительной степени подкреплен жесткими пограничными ограничениями, которые у нас есть. И я подозреваю, что они еще там останутся”, — сказал г-н Бирмингем. В страну на данный момент могут въехать только граждане Австралии и их ближайшие родственники, а также граждане Новой Зеландии, которые проживают в Австралии. При этом все въезжающие должны быть помещены в карантин на 14 дней. В итоге число “прибывающих международных посетителей” только в апреле сократилось на 99,7%, и гостиничные предприятия, кемпинги, рестораны и курорты вряд ли восстановятся, несмотря на увеличение внутреннего туризма.