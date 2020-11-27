Австрийская деревня Fucking решила сменить название из-за туристов

В деревне, расположенной неподалеку от Зальцбурга у границы с Германией, живет около 100 человек. Этот населенный пункт был основан около 1000 лет назад и до появления интернета был не слишком известен в мире.

Однако в последние двадцать лет Fucking столкнулся с тем, что множество туристов фотографируются у знака, иногда в неприличных позах. Указатель с названием города часто похищали, и местные власти были вынуждены использовать особо прочный бетон, чтобы помешать вандалам.

Жители деревни на протяжении нескольких лет требовали сменить ее название, и в конце концов городской совет пошел им навстречу. С 1 января 2021 года деревня Fucking будет переименована в Fugging.