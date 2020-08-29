Автостопом по Эстонии за сутки: 600 километров, 15 машин и ни одного извращенца!

Мой собеседник продолжает делиться воспоминаниями и рассказывает о хитроумной уловке, хотя, по правде говоря, сам не уверен, сработает она у девушки или нет. Оказывается, раньше люди “голосовали” рядом со стоящим автомобилем, делая вид, что он сломался. Игра на солидарности водителей становилась практически гарантированным пропуском в салон проезжающей попутки.

Каждая пересадка — это возможность пополнить багаж знаний. Например, водитель, который взялся довезти меня до Падаорга, приоткрывает завесу тайны над трудовыми буднями.

шоферов, которые перевозят зерно. Рассказывает, что за рулем на них часто нападает дремота, особенно в это время: сказывается напряжение — работы много.

Другой попутчик, он работает в милой закусочной в Раквере, делится своими наблюдениями: оказывается, все люди едят по-разному. У столичных свои привычки, у местных или жителей Йыхви — другие. “Как бы то ни было, посетители из Раквере самые приятные”, — восклицает мужчина. Сначала он собирался довезти меня до центра города, но, глядя на дождь, все же решил пойти мне навстречу и отвезти, куда я прошу, — на окраину.