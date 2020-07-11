Бали откроется для иностранных туристов с 11 сентября
Открытие острова Бали после пандемии будет проходить в три этапа: на первом начнут возобновлять внутренний туризм, на втором снова заработают туристические достопримечательности, на третьем откроют остров для иностранных туристов. Всем приезжим, как и местным, придется носить маски, соблюдать дистанцию, правила безопасности и гигиены.
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