Бали откроется для иностранных туристов с 11 сентября

Уже 9 июля возобновиk работу бизнес, связанный с туристическим сектором: больницы, логистические и транспортные компании, рынки и рестораны, сообщает портал 34travel.me.

С 31 июля откроют все туристические достопримечательности и снова запустят туры по острову. Правда, пока только для местных туристов.

С 11 сентября остров начнет принимать иностранцев. Пока неизвестно, придется ли сдавать тест на COVID-19 и кому разрешат въезд в страну. Это решение власти планируют опубликовать позже.

За все время на Бали зафиксировано почти две тысячи случаев заражения коронавирусом. 1079 человек выздоровели, 25 – умерли.