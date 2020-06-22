Бали планирует в сентябре принять первых иностранных туристов

"Губернатор провинции Бали Вайян Костер объявил о возобновлении внутреннего туризма на острове с 9 июля. Если за оставшиеся летние месяцы число зараженных коронавирусом снизится, то Бали вновь откроется для иностранных туристов в сентябре", — пишет портал.

Как отмечает издание, власти острова впервые за все время смоги назвать предварительные сроки открытия границ для иностранных гостей. Экономика Бали рухнула после того, как началась пандемия, поскольку экономика провинции на 80% зависит от туризма.

Как сообщает Travel off Path, наряду с возобновлением внутреннего туризма 9 июля откроются и популярные туристические достопримечательности острова – Monkey Forest в Убуде, водопад Гит-Гит, пещеры Гоа-Гаджа и другие.

В свою очередь, министерство туризма и креативной экономики Индонезии планирует запустить программу "Чистота, здоровье и безопасность" (CHS) по основным туристическим направлениям архипелага. Ее цель – создание особых туристических кластеров со строгим соблюдением всех мер безопасности. Акцент будет сделан на том, чтобы иностранные туристы могли приехать на курорты, не боясь заразиться COVID-19. Бали же станет пилотным местом проекта.